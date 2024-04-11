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Братчанин перевёл почти полмиллиона мошенникам-шантажистам

Братчанин перевёл почти полмиллиона мошенникам-шантажистам
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Звонки стали поступать после попытки провести время с незнакомкой

37-летний житель Братска отдыхал с другом, а под утро ему захотелось пригласить «на свидание» девушку. Мужчина нашёл подходящее объявление в Интернете, но по указанному номеру телефона никто не ответил. Ближе к вечеру с ним связался неизвестный мужчина, который объяснил, что из-за попыток дозвониться был заблокирован сервер. Восстановление работы оборудования аферист оценил в полмиллиона рублей, а если братчанин откажется, то ему пригрозили причинить вред здоровью его родственникам.

Мужчина испугался и перечислил на счёт мошенника указанную сумму, больше половины из которой занял у знакомого, а остальное - оформил в кредит.

Возбуждено уголовное дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
мошенничество Иркутская область Братск

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