У жительницы Бурятии мошенники «угнали» аккаунт на «Госуслугах»

Всё началось со звонка липового сотрудника сотовой компании



2 апреля жительница села Ехэ-Цакир Закаменского района Бурятии обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Преступники взломали её страницу на портале Госуслуг. После этого ей начали приходить сообщения об оформлении займов.



В ходе разбирательства сельчанка пояснила, что сперва ей позвонила женщина и представилась сотрудником сотовой компании. Незнакомка заявила, что её номер скоро заблокируют, и нужно продлить услугу. Затем она попросила её продиктовать паспортные данные и сообщила, что на телефон будут поступать коды, которые надо назвать.



- Таким образом на телефон поступили коды подтверждения о замене пароля на портале «Госуслуги». Женщина продиктовала коды после чего через некоторое время ей на телефон стали поступать сообщения с различных компаний микрозайма о подтверждении заявки на кредит. Поняв, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию, - сообщили в администрации Закаменского района Бурятии.



В настоящее время ведётся следствие.

