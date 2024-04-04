04 апреля

03 апреля

Популярное

У жительницы Бурятии мошенники «угнали» аккаунт на «Госуслугах»

У жительницы Бурятии мошенники «угнали» аккаунт на «Госуслугах»
Происшествия, 
Всё началось со звонка липового сотрудника сотовой компании

2 апреля жительница села Ехэ-Цакир Закаменского района Бурятии обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Преступники взломали её страницу на портале Госуслуг. После этого ей начали приходить сообщения об оформлении займов.

В ходе разбирательства сельчанка пояснила, что сперва ей позвонила женщина и представилась сотрудником сотовой компании. Незнакомка заявила, что её номер скоро заблокируют, и нужно продлить услугу. Затем она попросила её продиктовать паспортные данные и сообщила, что на телефон будут поступать коды, которые надо назвать.

- Таким образом на телефон поступили коды подтверждения о замене пароля на портале «Госуслуги». Женщина продиктовала коды после чего через некоторое время ей на телефон стали поступать сообщения с различных компаний микрозайма о подтверждении заявки на кредит. Поняв, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию, - сообщили в администрации Закаменского района Бурятии.

В настоящее время ведётся следствие.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

У жительницы Бурятии мошенники «угнали» аккаунт на «Госуслугах»
У жительницы Бурятии мошенники «угнали» аккаунт на «Госуслугах»
Происшествия, 04.04.2024
Всё началось со звонка липового сотрудника сотовой компании
Читинец сдал мужчине несуществующую квартиру за 10 тысяч
Читинец сдал мужчине несуществующую квартиру за 10 тысяч
Происшествия, 04.04.2024
Текст и фото он скопировал с чужого объявления
Два лесных пожара потушили в Бурятии
Два лесных пожара потушили в Бурятии
Происшествия, 04.04.2024
На тушении работали 18 человек
На жителя Бурятии возбудили дело за оскорбление судьи
На жителя Бурятии возбудили дело за оскорбление судьи
Происшествия, 04.04.2024
Мужчина не сдержался во время оглашения приговора
В Иркутской области арестовали водителя, сбившего насмерть мальчика
В Иркутской области арестовали водителя, сбившего насмерть мальчика
Происшествия, 04.04.2024
Второго пострадавшего санавиацией доставили в Иркутск
Мошенники лишили пенсионерку из Иркутска единственной квартиры
Мошенники лишили пенсионерку из Иркутска единственной квартиры
Происшествия, 03.04.2024
Пожилая женщина до сих пор не до конца осознает, что стала жертвой преступников

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^