Двух иркутян будут судить за когти и череп краснокнижного беркута

Следователи завершили работу над уголовным делом двух жителей Иркутска, которым инкриминируют незаконный оборот дериватов особо ценных диких животных, занесённых в Красную книгу РФ. Об этом сообщили в СУ СКР по Иркутской области.По данным следствия, сотрудник иркутского магазина, специализирующегося на продаже украшений из дериватов животных, незаконно купил у некоего охотника мертвого беркута. Птицу он отдал таксидермисту для обработки.На странице интернет-магазина было опубликовано объявление о продаже когтей за более чем 30 тысяч рублей. А вскоре в магазин, который находится на улице Лызина, нагрянула полиция.При обыске в магазине полицейские обнаружили когти и череп птицы. Ущерб, причинённый РФ действиями преступников, составляет, по оценке экспертов, 777 тысяч.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.