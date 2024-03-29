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Двух иркутян будут судить за когти и череп краснокнижного беркута

Двух иркутян будут судить за когти и череп краснокнижного беркута
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Редкую птицу незаконно купили у охотника-браконьера

Следователи завершили работу над уголовным делом двух жителей Иркутска, которым инкриминируют незаконный оборот дериватов особо ценных диких животных, занесённых в Красную книгу РФ. Об этом сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

По данным следствия, сотрудник иркутского магазина, специализирующегося на продаже украшений из дериватов животных, незаконно купил у некоего охотника мертвого беркута. Птицу он отдал таксидермисту для обработки.

На странице интернет-магазина было опубликовано объявление о продаже когтей за более чем 30 тысяч рублей. А вскоре в магазин, который находится на улице Лызина, нагрянула полиция.



При обыске в магазине полицейские обнаружили когти и череп птицы. Ущерб, причинённый РФ действиями преступников, составляет, по оценке экспертов, 777 тысяч.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
птицы браконьерство дериваты

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