В Улан-Удэ на пожаре в пятиэтажке спасли восемь человек





Поздним вечером 28 марта в Улан-Удэ жильцы пятиэтажного дома на проспекте Строителей сообщили о возгорании в соседней квартире.К месту вызова были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. До того, как они прибыли, 20 человек успели выйти на улицу. Однако вскоре подъезд полностью заволокло дымом. Пожарные отправились на поиск тех, кто не смог эвакуироваться.- По лестничному маршу сотрудники газодымозащитной службы вывели на свежий воздух восемь человек, из них с помощью спасательных устройств спасли троих детей и одного взрослого. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.Возгорание в квартире на первом этаже потушили.Причину пожара и площадь устанавливает дознаватель МЧС.