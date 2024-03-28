В Иркутской области будут судить бывшего инспектора ДПС

Он составил фиктивные протоколы



В Чунском районе Иркутской области предстанет перед судом 42-летний бывший сотрудник ДПС. Он обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением.



- По версии следствия, в 2022-2023 годах обвиняемый, являясь старшим инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по Чунскому району составил в отношении двух водителей фиктивные протоколы об административных правонарушениях за несоблюдение ПДД пешеходом или пассажиром. При этом, вопреки интересам службы, освободил водителей от более тяжкой административной ответственности, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Следователи собрали все доказательства причастности мужчины к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

