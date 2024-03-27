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В Забайкалье двое мужчин угнали фуру со спящим водителем

В Забайкалье двое мужчин угнали фуру со спящим водителем
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Водитель проснулся в другом месте

В Забайкальском крае мужчина и женщина из посёлка Забайкальск угнали фуру со спящим дальнобойщиком.

С заявлением об угоне в полицию обратился водитель фуры Sitrak. Установлено, что накануне он находился в одном из придорожных кафе. В состоянии алкогольного опьянения мужчина уснул в заведении. А проснулся на заднем сиденье своего автомобиля совсем в другом месте.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали двух жителей посёлка Забайкальск. Ими оказались ранее судимые 42-летний мужчина и 50-летняя женщина. Подозреваемых доставили в полицию.

Выяснилось, что задержанные находились в том же кафе. Там они решили завладеть большегрузом, а пьяного водителя фуры взять с собой.

- Подозреваемые взяли ключи от его транспортного средства и проводили его до авто. Усадив мужчину на заднее сиденье, злоумышленники решили доехать до соседнего кафе, однако по пути следования допустили наезд на препятствие и повредили транспортное средство. Бросив автомобиль, они скрылись с места дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания, а женщине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
угон

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