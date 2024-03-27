Водитель проснулся в другом месте
В Забайкальском крае мужчина и женщина из посёлка Забайкальск угнали фуру со спящим дальнобойщиком.
С заявлением об угоне в полицию обратился водитель фуры Sitrak. Установлено, что накануне он находился в одном из придорожных кафе. В состоянии алкогольного опьянения мужчина уснул в заведении. А проснулся на заднем сиденье своего автомобиля совсем в другом месте.
В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали двух жителей посёлка Забайкальск. Ими оказались ранее судимые 42-летний мужчина и 50-летняя женщина. Подозреваемых доставили в полицию.
Выяснилось, что задержанные находились в том же кафе. Там они решили завладеть большегрузом, а пьяного водителя фуры взять с собой.
- Подозреваемые взяли ключи от его транспортного средства и проводили его до авто. Усадив мужчину на заднее сиденье, злоумышленники решили доехать до соседнего кафе, однако по пути следования допустили наезд на препятствие и повредили транспортное средство. Бросив автомобиль, они скрылись с места дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».
В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания, а женщине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Забайкалье двое мужчин угнали фуру со спящим водителем
Происшествия, Фото:
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