В Бурятии сгорел гараж с грузовиком









По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрического оборудования.



Как сообщал «Байкал-Dailу», также сегодня утром в селе Кабанск

По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрического оборудования.Как сообщал «Байкал-Dailу», также сегодня утром в селе Кабанск из-за короткого замыкания сгорела промышленная бетономешалка

Сегодня утром на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 поступило сообщение о возгорании гаража в селе Иволгинск.Когда пожарные прибыли на месте, огнём был охвачен гараж и грузовой автомобиль ГАЗ-66.- Возгорание было потушено в течение часа. В результате пожара изнутри обгорел гараж на площади 72 кв.м., сгорел автомобиль, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.