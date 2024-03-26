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В Бурятии сгорел гараж с грузовиком

В Бурятии сгорел гараж с грузовиком
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл в Иволгинске

Сегодня утром на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 поступило сообщение о возгорании гаража в селе Иволгинск.

Когда пожарные прибыли на месте, огнём был охвачен гараж и грузовой автомобиль ГАЗ-66.

- Возгорание было потушено в течение часа. В результате пожара изнутри обгорел гараж на площади 72 кв.м., сгорел автомобиль, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

 

По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрического оборудования.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также сегодня утром в селе Кабанск из-за короткого замыкания сгорела промышленная бетономешалка.
пожар

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