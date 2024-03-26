Ранее мужчина не раз был судим
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Октябрьскому району задержали подозреваемого в краже 5,5 тысяч рублей из квартиры 33-летней улан-удэнки. Вором оказался 35-летний мужчина, с которым горожанка в тот вечер познакомилась в сауне, а затем пригласила к себе на ночь.
- Наутро в её отсутствие он похитил из потайного места деньги и через окно скрылся: входную дверь хозяйка квартиры заперла, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Постоянного источника дохода не имеет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие.
Улан-удэнку обокрал мужчина, приглашённый из сауны
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Парень пытался оспорить это постановление суда
Задержали его транспортные полицейские
Они поверили в «заработок на инвестициях»
Ранее мужчина не раз был судим
Инцидент произошёл на улице Балтахинова
На них составили протоколы
Пенсионер находится в тяжёлом состоянии
Женщина купилась на низкую цену цепочки
Возгорание произошло в Кабанске
Убийцей оказался бывший супруг
Находившиеся в иномарке люди смогли выбраться самостоятельно
Тяжёлые травмы получил один из водителей
После убийства мужчина сжёг дом
Ранее он уже был судим за убийство
Она похитила сапоги и костюм