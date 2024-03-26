Улан-удэнку обокрал мужчина, приглашённый из сауны

Ранее мужчина не раз был судим



Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Октябрьскому району задержали подозреваемого в краже 5,5 тысяч рублей из квартиры 33-летней улан-удэнки. Вором оказался 35-летний мужчина, с которым горожанка в тот вечер познакомилась в сауне, а затем пригласила к себе на ночь.



- Наутро в её отсутствие он похитил из потайного места деньги и через окно скрылся: входную дверь хозяйка квартиры заперла, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Постоянного источника дохода не имеет.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие.

