В аэропорту Иркутска сняли с рейса двух пьяных пассажиров

На них составили протоколы



Накануне утром в аэропорту Иркутска к самолёту, который должен был вылететь в московский аэропорт Шереметьево, вызвали наряд транспортной полиции. Причиной стали два пьяных пассажира.



- Установлено, что двое мужчин – 36-летний житель города Воронежа и 41-летний житель Нижегородской области явились на рейс в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



На нарушителей составили административные протоколы по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и протоколы административного задержания.



Мужчин отстранили от полёта.

