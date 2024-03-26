В Улан-Удэ женщину зарезали прямо на улице

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Убийцей оказался бывший супруг



Накануне, 25 марта, в Улан-Удэ женщину зарезали прямо на улице. Убийство совершил её бывший супруг.



- По данным следствия, в утреннее время 35-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, встретил свою бывшую супругу на одной из улиц Улан-Удэ. В ходе случившейся ссоры он нанёс ножом не менее трёх колото-резаных ранений в область грудной клетки. От полученных повреждений женщина скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Паблик «Весь Улан-Удэ • Бурятия» со ссылкой на очевидцев сообщает, что преступление произошло в районе «Октября».



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В следственном управлении уточнили, что следователи осмотрели место происшествия, мужчину допросили, с ним проведена проверка показаний на месте.



На допросе обвиняемый полностью признал вину. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

