Мужчина потратил деньги с чужой карты
Жителя Иволгинского района Бурятии осудили за кражу денег с найденной банковской карты.
История произошла в июне 2023 года. Сельчанин нашёл на земле, недалеко от входной двери магазина, банковскую карту.
Он подобрал её и отправился за покупками, потратив 280 рублей.
В судебном заседании мужчина свою вину в краже полностью признал.
- Суд учёл в совокупности смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.
Приговор вступил в законную силу.
Житель Бурятии схлопотал «условку» из-за 280 рублей
Происшествия, Фото:
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