Пострадали два человека
Накануне днём, 24 марта, на федеральной трассе в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП. Как сообщает «Тарбагатай-инфо», в районе посёлка Селенга столкнулись микроавтобус «Хёндай Грейс» и фура.
«У водителя «Хендай Грейс», двигавшегося в направлении Улан-Удэ, оторвалось заднее левое колесо. Он выехал на полосу встречного движения, где это запрещено, и совершил столкновение с фурой ДАФ», - сообщили подробности в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Травмы получили водитель и пассажир микроавтобуса. После оказания медицинской помощи в больнице пострадавших отпустили домой.
На участке дороги вводили реверсивное движение, которое сняли к вечеру.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 23 марта на перевале Пыхта столкнулись четыре автомобиля, в результате пострадали четыре человека.
В Бурятии микроавтобус с оторвавшимся колесом врезался в фуру
Происшествия, Фото:
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