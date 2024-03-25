25 марта

24 марта

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В Бурятии микроавтобус с оторвавшимся колесом врезался в фуру

В Бурятии микроавтобус с оторвавшимся колесом врезался в фуру
Происшествия,  Фото:"Тарбагатай-инфо"
Пострадали два человека

Накануне днём, 24 марта, на федеральной трассе в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП. Как сообщает «Тарбагатай-инфо», в районе посёлка Селенга столкнулись микроавтобус «Хёндай Грейс» и фура.

«У водителя «Хендай Грейс», двигавшегося в направлении Улан-Удэ, оторвалось заднее левое колесо. Он выехал на полосу встречного движения, где это запрещено, и совершил столкновение с фурой ДАФ», - сообщили подробности в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Травмы получили водитель и пассажир микроавтобуса. После оказания медицинской помощи в больнице пострадавших отпустили домой.

На участке дороги вводили реверсивное движение, которое сняли к вечеру.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 23 марта на перевале Пыхта столкнулись четыре автомобиля, в результате пострадали четыре человека.

ДТП

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