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В Улан-Удэ любитель пьяной езды не смог обжаловать приговор

В Улан-Удэ любитель пьяной езды не смог обжаловать приговор
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём

Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор районного суда в отношении улан-удэнца, осуждённого по двух эпизодам ч.1 ст.264 УК РФ за управление автомобилем в нетрезвом виде. Мужчину приговорили к лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима одни год, также автомобилиста лишили водительских прав на 2 года 6 месяцев.

В суде установлено, что горожанин, будучи подвергнутым административному наказанию за пьяную езду, июне и августе 2023 года вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Сторона защиты посчитала назначенное наказание чрезмерно строгим и подала апелляционную жалобу, но суд своего мнения не изменил.

- Суд апелляционной инстанции при наличии отягчающего и совокупности смягчающих наказание обстоятельств, признал назначенное наказание справедливым, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.

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