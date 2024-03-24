В Улан-Удэ любитель пьяной езды не смог обжаловать приговор

Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём



Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор районного суда в отношении улан-удэнца, осуждённого по двух эпизодам ч.1 ст.264 УК РФ за управление автомобилем в нетрезвом виде. Мужчину приговорили к лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима одни год, также автомобилиста лишили водительских прав на 2 года 6 месяцев.



В суде установлено, что горожанин, будучи подвергнутым административному наказанию за пьяную езду, июне и августе 2023 года вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения.



Сторона защиты посчитала назначенное наказание чрезмерно строгим и подала апелляционную жалобу, но суд своего мнения не изменил.



- Суд апелляционной инстанции при наличии отягчающего и совокупности смягчающих наказание обстоятельств, признал назначенное наказание справедливым, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.



