Житель Бурятии смог угнать сломанный автомобиль

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Он на нём даже смог покататься



Днём 21 марта 55-летний житель Баргузинского района Бурятии заявил в полицию об угоне его внедорожника отечественного производства. Машина была угнана с лесной дороги, где он оставил её из-за поломки и пешком ушёл домой.



Полицейские установили подозреваемого – 38-летнего рабочего лесозаготовительной бригады, находившейся в нескольких километрах от места происшествия.



Выяснилось, что ночью он набрёл на чужой автомобиль, двери которого хозяин не запер, и, имея опыт вождения и ремонта отечественных автомобилей, завёл его. На авто мужчина направился сначала в один населённый пункт, затем в другой. А в итоге – бросил забуксовавшее авто на обратной дороге в лесу и вернулся в вагончик по месту работы.



Пропажу внедорожника на следующий день обнаружил сын заявителя, отправившийся в лес починить и забрать машину.



Возбуждено уголовное дело. Автомобиль изъяли и вернули владельцу.



В пресс-службе МВД по Бурятии отметили, что подозреваемый ранее был неоднократно судим и отбывал наказание в местах лишения свободы. В содеянном он признался.

