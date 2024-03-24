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Житель Иркутской области спрятал от бурятских таможенников рыбу

Житель Иркутской области спрятал от бурятских таможенников рыбу
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина спрятал рыбу в нише для запасного колеса

В феврале 2024 года на пункте пропуска ДАПП Монды в Тунскинском районе Бурятии задержали жителя Иркутской области. При прохождении таможенного контроля у него нашли 32 хариуса, которые он выловил в озере Хубсугул. Мужчина спрятал рыбу в нише автомобиля, которая предназначена для запасного колеса.
 
Инспектор таможенного контроля составил протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ «Сокрытие товаров от таможенного контроля путём использования тайников». Найденную рыбу изъяли и уничтожили.
 
Постановлением Тункинского районного суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере половины конфискованного товара, сообщили в пресс-службе суда.
 
Постановление суда не вступило в законную силу. 
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