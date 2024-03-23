В Бурятии в ДТП пострадал человек

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Авария произошла утром



По данным ЕДДС, сегодня утром в 5.30 в посёлке Селенгинск Кабанского района произошло ДТП. Опрокинулся автомобиль «Тойота Ипсум».



- Пострадал один человек — доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7».



Также сообщается об аварии, произошедшей накануне, 22 марта, днём. На 258 км. федеральной трассы слетел с дороги большегрузный автомобиль. Пострадавших нет.





