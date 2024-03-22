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В Бурятии из горящего гаража спасли две машины

В Бурятии из горящего гаража спасли две машины
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Возгорание потушили примерно за час

Утром 22 марта в селе Бичура в Бурятии загорелся гараж. На место выехали пять пожарных и две единицы техники.

На момент их огнём была охвачена крыша гаража. На тушение понадобилось около часа. 

- Пострадавших нет. В результате пожара обгорела крыша и наружная стена гаража. До прибытия пожарных собственник гаража совместно с очевидцем эвакуировали два автомобиля, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрощита старого образца. 
пожар

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