В Бурятии из горящего гаража спасли две машины



- Пострадавших нет. В результате пожара обгорела крыша и наружная стена гаража. До прибытия пожарных собственник гаража совместно с очевидцем эвакуировали два автомобиля, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





Утром 22 марта в селе Бичура в Бурятии загорелся гараж. На место выехали пять пожарных и две единицы техники.На момент их огнём была охвачена крыша гаража. На тушение понадобилось около часа.По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрощита старого образца.