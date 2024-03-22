Мужчина посчитал своё наказание чересчур суровым
Верховный суд Бурятии отказал в удовлетворении апелляционной жалобы мужчины, по вине которого погибла двухмесячная девочка.
Как сообщал «Байкал-Daily», смертельное ДТП произошло в августе 2023 года в селе Усть-Брянь Заиграевского района. Мужчина ехал пьяным за рулём «Тойоты Калдина». По обочине дороги шли девушка и молодой человек; парень катил детскую коляску, в которой лежал младенец.
Пьяный водитель не справился с управлением и сбил парня вместе с коляской. Двухмесячная малышка скончалась по пути в больницу в автомобиле скорой помощи. Молодой человек выжил, но получил различные травмы.
Заиграевский районный суд признал автомобилиста виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». В январе 2024-го его приговорили к семи годам колонии общего режима.
Но водитель не согласился с назначенным наказанием, посчитав его чрезмерно суровым, и подал апелляционную жалобу.
По мнению осуждённого, при назначении наказания суд не в полной мере учёл наличие смягчающих наказание обстоятельств и данные о его личности. Он просил снизить срок наказания, либо изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение. Но суд остался непреклонен.
- Суд апелляционной инстанции оснований для этого не установил, посчитав, что наказание К. назначено с учётом всех значимых обстоятельств по уголовному делу, является справедливым, оставил приговор без изменения, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
В Бурятии водитель, задавивший младенца, пытался обжаловать приговор
Происшествия, Фото:
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