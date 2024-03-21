В Бурятии сгорели курятник, баня и гараж

Ночью 20 марта на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании надворных построек в селе Бом Мухоршибирского района Бурятии.
Когда пожарные прибыли, огнём были охвачены курятник, гараж, баня и летняя кухня.
Возгорание потушили менее чем за час. Пострадавших нет.
- В результате пожара сгорела летняя кухня и крыша курятника, обрушилась кровля гаража, обгорела стена бани. Общая площадь возгорания составила 47 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки в результате перенапряжения электроэнергии в курятнике.
Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня утром на пожаре в частном доме в Улан-Удэ погиб мужчина.