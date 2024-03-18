18 марта

17 марта

Популярное

В Иркутске мотоциклист наехал на девушку с коляской и скрылся

В Иркутске мотоциклист наехал на девушку с коляской и скрылся
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Мужчину разыскивает полиция

В Иркутске полицейские разыскивают мотоциклиста, совершившего наезд на девушку с коляской.

Произошло это 11 марта около 18 часов на улице Баумана, сообщили в Госавтоинспекции Иркутска. Неизвестный водитель, управляя мотоциклом, допустил наезд на девушку с коляской. В результате ДТП 25-летняя пострадавшая получила травмы. К счастью, ребёнок, лежавший в коляске, не пострадал.

Мотоциклиста разыскивают сотрудники группы розыска отдельного батальона ДПС. Его призывают добровольно явиться в подразделение ГИБДД или ближайший отдел полиции.

Граждан, что-либо знающих о личности вероятного виновника ДТП, просят сообщить об этом по телефону дежурной части 8 (3952) 21-76-00, 21-76-01 или 02.

ДТП мотоциклисты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ обрушилась часть стены пятиэтажного дома
В Улан-Удэ обрушилась часть стены пятиэтажного дома
Происшествия, 18.03.2024
Ранее оснований для признания дома аварийным не установили
В Бурятии потерпевший сам вычислил вора по следам на снегу
В Бурятии потерпевший сам вычислил вора по следам на снегу
Происшествия, 18.03.2024
Собака не залаяла при виде вора, так как раньше жила у него  
В Забайкалье с путей сошли 20 вагонов грузового поезда
В Забайкалье с путей сошли 20 вагонов грузового поезда
Происшествия, 18.03.2024
В столкновении с поездом пострадал водитель легковушки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^