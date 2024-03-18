В Бурятии потерпевший сам вычислил вора по следам на снегу

Собака не залаяла при виде вора, так как раньше жила у него



37-летний житель села Багдарин Баунтовского района Бурятии признан судом виновным в краже.



Началась эта криминальная история в октябре 2022 года, когда мужчина продал свою немецкую овчарку односельчанину.



Спустя месяц мужчина, будучи в подпитии, решил обокрасть нового владельца собаки. Расчёт строился на том, что пёс узнает своего бывшего хозяина и не станет лаять. Так оно и вышло, когда ночью вор проник в чужой двор.



Осмотревшись, мужчина обнаружил во дворе незапертый автомобиль, в салоне которого хозяин оставил мобильный телефон и 4500 рублей.



Прихватив их, а также магнитолу, никем не замеченный, вор удалился домой.



Рано утром потерпевший, хватившись своего телефона, пошёл к машине, и обнаружил, что его обокрали. На свежевыпавшем снегу он увидел чужие следы.



По этим следам разгневанный мужчина пришёл прямиком к дому незадачливого вора, проживавшего неподалёку, и предъявил ему претензии, а затем обратился в полицию.



Преступник отпираться не стал и вернул всё украденное.



- В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, свою вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний он отказался, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.



Действия подсудимого суд квалифицировал как кражу. В качестве обстоятельств, смягчающих вину, суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, возмещение имущественного ущерба. Также суд учёл наличие трёх маленьких детей, принесение извинений потерпевшему, неудовлетворительное состояние здоровья. Отягчающих обстоятельств не установлено.



В результате мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на 250 часов.



Кроме того, суд взыскал с него в доход федерального бюджета 21 825 рублей за оказание юридической помощи адвокатом в ходе предварительного следствия. При этом с учётом материального положения подсудимого и наличия детей, суд частично освободил виновного от уплаты процессуальных издержек.

