18 марта

17 марта

Популярное

Житель Бурятии отсудил компенсацию за смерть брата на работе

Житель Бурятии отсудил компенсацию за смерть брата на работе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В рабочее время погиб электромонтёр

Судебные приставы помогли жителю Кабанского района взыскать компенсацию морального вреда за смерть брата. Мужчина, работавший электромонтёром, погиб, сорвавшись с электроопоры. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Бурятии.

Отмечается, что суд исковые требования о компенсации морального вреда удовлетворил частично, постановив взыскать с работодателя в пользу брата погибшего 290 тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил в Кабанское районное отделение судебных приставов. Руководства организации уведомили об этом, и после предприятие выплатило всю сумму компенсации.

компенсация судебные приставы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ обрушилась часть стены пятиэтажного дома
В Улан-Удэ обрушилась часть стены пятиэтажного дома
Происшествия, 18.03.2024
Ранее оснований для признания дома аварийным не установили
В Бурятии потерпевший сам вычислил вора по следам на снегу
В Бурятии потерпевший сам вычислил вора по следам на снегу
Происшествия, 18.03.2024
Собака не залаяла при виде вора, так как раньше жила у него  
В Забайкалье с путей сошли 20 вагонов грузового поезда
В Забайкалье с путей сошли 20 вагонов грузового поезда
Происшествия, 18.03.2024
В столкновении с поездом пострадал водитель легковушки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^