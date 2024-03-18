Улан-удэнец украл ноутбук у бывшей супруги

Он залез в дом, разбив окно



В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из частного дома. Вором оказался 34-летний бывший муж хозяйки жилища, сообщили в МВД по Бурятии.



Выяснилось, что в состоянии опьянения он решил нанести ей визит. Но не застав экс-супругу, разбил оконное стекло и похитил ноутбук стоимостью 40 тысяч рублей.



Ноутбук злоумышленник планировал продать, но не успел. Технику изъяли полицейские и вернули владелице.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



В 2023 году мужчина был подвергнут уголовному преследованию за кражи сотовых телефонов. Гаджеты он украл у друзей во время совместного распития спиртного. Расследование по данным фактам продолжается.



Ранее фигурант уже был судим за имущественные преступления и очередные совершил, будучи условно осужденным. Нигде не работает.

