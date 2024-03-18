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Улан-удэнец украл ноутбук у бывшей супруги

Улан-удэнец украл ноутбук у бывшей супруги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он залез в дом, разбив окно

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из частного дома. Вором оказался 34-летний бывший муж хозяйки жилища, сообщили в МВД по Бурятии.

Выяснилось, что в состоянии опьянения он решил нанести ей визит. Но не застав экс-супругу, разбил оконное стекло и похитил ноутбук стоимостью 40 тысяч рублей.

Ноутбук злоумышленник планировал продать, но не успел. Технику изъяли полицейские и вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В 2023 году мужчина был подвергнут уголовному преследованию за кражи сотовых телефонов. Гаджеты он украл у друзей во время совместного распития спиртного. Расследование по данным фактам продолжается.

Ранее фигурант уже был судим за имущественные преступления и очередные совершил, будучи условно осужденным. Нигде не работает.
кража

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