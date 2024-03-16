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Прокуратура Бурятии выявила призывы к нарушению избирательного законодательства

Прокуратура Бурятии выявила призывы к нарушению избирательного законодательства
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Владелец телеграм-канала получил предостережение

Прокуратура Бурятии в ходе мониторинга сети Интернет в одном из телеграм-каналов выявила публикацию, содержащую призыв к участию 17 марта в несогласованных массовых публичных мероприятиях на избирательных участках республики, порче бюллетеней на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Сегодня, 16 марта, прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ объявила предостережение владельцу телеграм-канала.

- Обращаем внимание избирателей, что указанные публичные массовые мероприятия в установленном законом порядке с уполномоченными органами не согласованы, в связи с чем за организацию и участие в них предусмотрена административная и уголовная ответственность, - отметили в надзорном органе. 
прокуратура выборы

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