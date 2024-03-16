Житель Бурятии угнал автомобиль и дважды попал в ДТП

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На чужой машине он хотел покататься



Жителю Кяхтинского района Бурятии назначили судебный штраф за угон.



Преступление произошло в июле 2023 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина увидел на улице автомобиль знакомого, он решил его угнать, чтобы прокатиться.



Однако поездка была недолгой, сразу же после того, как сел за руль, попал в ДТП с другой автомашиной, находящейся на проезжей части. Но угонщика это не остановило, он продолжил движение на автомобиле, проехав ещё около 2 км, после чего, не справившись с управлением, совершил ещё одно дорожно-транспортное происшествие, съехав в кювет.



- В зале суда подсудимый вину в совершенном преступлении, предусмотренном ч.1 ст.166 УК РФ, признал полностью, раскаялся в содеянном, полностью возместил потерпевшему причинённый преступлением ущерб. Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.



Приговор вступил в законную силу.

