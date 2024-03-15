15 марта

14 марта

Популярное

Жительница Иркутской области едва не клюнула на уловку мошенницы

Жительница Иркутской области едва не клюнула на уловку мошенницы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Бдительная горожанка перезвонила в полицию

Продавцу из города Тулун позвонила незнакомка, которая представилась сотрудником правоохранительных органов. Она стала интересоваться её кредитной историей. Но бдительная женщина, зная из средств массовых информаций о подобных звонках, прекратила разговор и позвонила в полицию.

- Она начала спрашивать, в каких банках я беру кредиты. Я просила «Почему вы меня это спрашиваете?», она настойчиво продолжала «Нет, вы мне скажите…». Тогда я ей сказала, что записала её данные и позвоню в полицию. Я позвонила в нашу полицию, уточнила и оказалось, что это неправда, - рассказала горожанка.

Женщина признаётся, что она могла попасться на уловку мошенницы, поскольку та была очень настойчивой и говорила убедительно.

Полицейские напоминают гражданам: сотрудники правоохранительных органов, а также финансовых предприятий не будут интересоваться состоянием вашего сберегательного счёта и не просят устанавливать на телефон сторонние программы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

мошенничество Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале под лёд провалились внедорожник и снегоболотоход
На Байкале под лёд провалились внедорожник и снегоболотоход
Происшествия, 15.03.2024
Всего спасатели доставили на берег восемь человек
Строители оставили без света почти 3000 жителей Улан-Удэ
Строители оставили без света почти 3000 жителей Улан-Удэ
Происшествия, 15.03.2024
На период выборов в городе запрещены земляные работы
В Забайкалье дети устроили крупный пожар, играя с зажигалкой
В Забайкалье дети устроили крупный пожар, играя с зажигалкой
Происшествия, 15.03.2024
Поджигателями оказались ученики первого и второго классов
Улан-удэнцев напугал забытый рюкзак
Улан-удэнцев напугал забытый рюкзак
Происшествия, 15.03.2024
На место выезжали взрывотехники Росгвардии
В Иркутской области раскрыли убийство 30-летней давности
В Иркутской области раскрыли убийство 30-летней давности
Происшествия, 15.03.2024
Расправа, как выяснилось, произошла из-за нецензурного оскорбления
В Ангарске водитель Toyota Carina насмерть сбил пешехода
В Ангарске водитель Toyota Carina насмерть сбил пешехода
Происшествия, 15.03.2024
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
В Бурятии неизвестные стреляют по кошкам
В Бурятии неизвестные стреляют по кошкам
Происшествия, 15.03.2024
На днях из одного домашнего питомца достали пулю

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^