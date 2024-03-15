Дом загорелся ночью
В Муйском районе Бурятии на пожаре в жилом доме пострадал мужчина. Возгорание произошло ночью 15 марта в посёлке Таксимо.
Когда пожарные прибыли на место, дом и пристроенный к нему гараж были охвачены огнём. Общая площадь пожара составила 110 кв. метров. На тушение ушло два часа.
- В результате пожара пострадал 40-летний мужчина. Он получил ожог головы и левого плеча 1-2 степени, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорание стало короткое замыкание электрической проводки.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 11 марта в Улан-Удэ женщина получила отравление продуктами горения на пожаре в многоквартирном деревянном бараке. Пожар произошёл вследствие поджога.
В Бурятии мужчина обжёг голову на пожаре
Происшествия, Фото:
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