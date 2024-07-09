Ремесленников Бурятии наградили на международном фестивале мастеровых

Трое получили звание «Лучший мастер»



В эти выходные в Улётовском районе Забайкальского края завершилась международная ярмарка-фестиваль фольклора и ремёсел «75 мастеровых». Фестиваль собрал более 300 мастеров из Забайкалья, Республики Бурятия и других регионов России, а также Монголии и Китая.



Как сообщает республиканский центр народного творчества, Бурятию представили мастера из Закаменского, Бичурского и Тарбагатайского районов. Они показали свои уникальные работы и провели творческие мастер-классы по валянию, вязанию, плетению из бисера, раскрашиванию гипсовых сувениров и шагай наадан.



По итогам работы фестиваля жюри оценивало работы в номинациях «Забайкальский сувенир», «Семейная мастерская» и «Лучший мастер». Второе место в номинации «Забайкальский сувенир» заняла Светлана Яковлева.



Дипломами также отмечены мастера:

- Чингис Лыгденов - «Лучший мастер 2024 по работе с бронзой»,

- Павел Гонтов - «Лучший мастер 2024 в направлении «Плетение из лозы»,

- Галина Осокина - «Лучший мастер 2024 в направлении «Бисероплетение»,

- Сергей Иванов - «За сохранение и популяризацию народных ремёсел»,

- Оксана Маркова и Юлия Паршакова – диплом за участие.



