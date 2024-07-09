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Ремесленников Бурятии наградили на международном фестивале мастеровых

Ремесленников Бурятии наградили на международном фестивале мастеровых
Общество,  Фото:РЦНТ
Трое получили звание «Лучший мастер»

В эти выходные в Улётовском районе Забайкальского края завершилась международная ярмарка-фестиваль фольклора и ремёсел «75 мастеровых». Фестиваль собрал более 300 мастеров из Забайкалья, Республики Бурятия и других регионов России, а также Монголии и Китая.

Как сообщает республиканский центр народного творчества, Бурятию представили мастера из Закаменского, Бичурского и Тарбагатайского районов. Они показали свои уникальные работы и провели творческие мастер-классы по валянию, вязанию, плетению из бисера, раскрашиванию гипсовых сувениров и шагай наадан.

По итогам работы фестиваля жюри оценивало работы в номинациях «Забайкальский сувенир», «Семейная мастерская» и «Лучший мастер». Второе место в номинации «Забайкальский сувенир» заняла Светлана Яковлева.

Дипломами также отмечены мастера:
- Чингис Лыгденов - «Лучший мастер 2024 по работе с бронзой»,
- Павел Гонтов - «Лучший мастер 2024 в направлении «Плетение из лозы»,
- Галина Осокина - «Лучший мастер 2024 в направлении «Бисероплетение»,
- Сергей Иванов - «За сохранение и популяризацию народных ремёсел»,
- Оксана Маркова и Юлия Паршакова – диплом за участие.

Бурятия ремесленники фестиваль ярмарка фольклор Забайкальский край

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