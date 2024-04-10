В Бурятии проснулся первый бурундук

«Весна продолжается», - отметили в «Заповедном Подлеморье»



В Баргузинском заповеднике проснулся первый бурундук. Сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» отметили, что возможно, первый в Бурятии.



- В Баргузинском заповеднике ночные морозы до -12 градусов сохраняют ещё дыхание зимы. Но природу уже не остановить. Почувствовав свой час, в Давше проснулся первый бурундук! – отметил участковый государственный инспектор в области охраны окружающей среды Юрий Гороховский.



По его словам, эти животные очень оживляют полевую базу своей неугомонной деятельностью по заготовке запасов пропитания на зиму и в выяснении отношений с своими собратьями. «Мы уже соскучились по полосатому населению Давши, ведь последняя встреча с ними была аж в прошлом году», - подчеркнул госинспектор.



- Сегодня бурундук сидел на заборе усадьбы и, блаженно зажмурившись, впитывал солнечные лучи. Заслышав мои шаги, открыл глаза и насторожился. Я замер. Внимательно меня изучив, он не обнаружил опасности, а когда на меня стали садиться поползни и синицы, то совсем успокоился, и мне удалось подойти к нему ещё на несколько шагов и сфотографировать, - поделился Юрий Гороховский.



Чтобы зверёк подвигался, Юрий Гороховский легонько подкинул ему кедровую шишку. Он, конечно, сначала хотел спрятаться, но не смог отказаться такого роскошного подарка, и через пару секунд раздумий вернулся и начал к нему спускаться.



- Я уже был в предвкушении динамичных кадров, как вдруг с дерева слетает кедровка, прямиком на эту же шишку. В результате неожиданного появления друг перед другом, все в панике метнулись в разные стороны, - продолжил госинспектор эпичную истории встречи с бурундуком.



После бурундук окончательно спрятался в поленницу. Кедровка на шесту недовольно верещала, а госинспектор остался без задуманных кадров, потому что, всё произошло очень стремительно. Но пару кадров всё же удалось сделать, их опубликовали на странице «Заповедного Подлеморья» в соцсети.

