В Бурятии жители райцентра «потеряли» мусорные баки

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Они внезапно исчезли с перекрёстка в Кяхте



Кяхтинцев обеспокоили бесследно исчезнувшие мусорные баки. По словам местных жителей, их катастрофически не хватает на пересечении улиц Рокоссовского и Горнозелентуйская. В прошлом году на перекрёстке стояло четыре контейнера для отходов, а недавно два почему-то убрали.



- Два дня некуда выбросить мусор – всё занято. Когда вернут баки? – поинтересовались люди в группе «Кяхта-инфо.24/7».



Ещё один контейнер требуют установить и у дома № 22 на улице Заречная. В администрации города пообещали всё сделать.



- МБУ «Городское хозяйство» закупило материал, чтобы сделать баки своими силами. Они появятся на улицах Рокоссовского и Заречная, – заявили власти.