А ещё они недовольны дорогами и благоустройством
За последнюю неделю – с 1 по 7 апреля включительно – в центр управления регионом (ЦУР) поступило 581 обращение – на одно больше, чем за предыдущую.
Больше всего жалоб (211) было на здравоохранение. После идут дороги (78) и благоустройство (60). Также в списке – вопросы, связанные с соцзащитой (56), общественным транспортом (42) и военной службой (24).
Жители Бурятии продолжают жаловаться на здравоохранение
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