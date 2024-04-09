Жители Бурятии продолжают жаловаться на здравоохранение

А ещё они недовольны дорогами и благоустройством



За последнюю неделю – с 1 по 7 апреля включительно – в центр управления регионом (ЦУР) поступило 581 обращение – на одно больше, чем за предыдущую.



Больше всего жалоб (211) было на здравоохранение. После идут дороги (78) и благоустройство (60). Также в списке – вопросы, связанные с соцзащитой (56), общественным транспортом (42) и военной службой (24).

