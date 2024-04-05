На севере Бурятии отремонтируют дорогу к селу Багдарин

Общество, Фото: госэкспертиза РБ

Ремонт проведут в Баунтовском эвенкийском районе



В Бурятии выдано положительное заключение по итогам рассмотрения проекта капитального ремонта автомобильной дороги Романовка – Багдарин (км 154+000 – км 164+300) в Баунтовском эвенкийском районе республики. Об этом сообщили в государственной экспертизе РБ.



Проект капитального ремонта автомобильной дороги Романовка – Багдарин общей протяжённостью 10,8 км, предусматривает восстановление земляного полотна и устройство дорожного покрытия из асфальтобетона, ремонт примыканий и замену водопропускных труб, устройство двух новых автобусных остановок. В границах существующего аэропорта, расположенного неподалёку от села Багдарин, вдоль дороги будут устроены тротуары и искусственное освещение.



Для организации и безопасности движения, ориентации водителей и пассажиров в пути проектом предусмотрены установка сигнальных столбиков и дорожных знаков, монтаж металлического барьерного ограждения, нанесение дорожной разметки. Ожидается, что срок службы автодороги после капитального ремонта составит 24 года.



Сметная стоимость капитального ремонта – 690 млн. рублей. Реализация объекта предполагается в рамках государственной программы РБ «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства».



