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На севере Бурятии отремонтируют дорогу к селу Багдарин

На севере Бурятии отремонтируют дорогу к селу Багдарин
Общество,  Фото:госэкспертиза РБ
Ремонт проведут в Баунтовском эвенкийском районе

В Бурятии выдано положительное заключение по итогам рассмотрения проекта капитального ремонта автомобильной дороги Романовка – Багдарин (км 154+000 – км 164+300) в Баунтовском эвенкийском районе республики. Об этом сообщили в государственной экспертизе РБ.

Проект капитального ремонта автомобильной дороги Романовка – Багдарин общей протяжённостью 10,8 км, предусматривает восстановление земляного полотна и устройство дорожного покрытия из асфальтобетона, ремонт примыканий и замену водопропускных труб, устройство двух новых автобусных остановок. В границах существующего аэропорта, расположенного неподалёку от села Багдарин, вдоль дороги будут устроены тротуары и искусственное освещение.

Для организации и безопасности движения, ориентации водителей и пассажиров в пути проектом предусмотрены установка сигнальных столбиков и дорожных знаков, монтаж металлического барьерного ограждения, нанесение дорожной разметки. Ожидается, что срок службы автодороги после капитального ремонта составит 24 года.

Сметная стоимость капитального ремонта – 690 млн. рублей. Реализация объекта предполагается в рамках государственной программы РБ «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства».

Бурятия Баунтовский район дорожный ремонт

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