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Житель Бурятии за пять лет застрелил 125 волков

Житель Бурятии за пять лет застрелил 125 волков
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике продолжается охота на серых хищников

С начала года в Курумканском районе отстрелили 38 волков. Охотники предъявили для клеймения их шкуры. Это обязательное условие для выплат – согласно соответствующему постановлению правительства РБ, рассказали в Бурприроднадзоре.

В ушедшем 2023 году в муниципальном образовании добыли 78 серых хищников (в целом по республике – 700). Нападений на домашний скот стало заметно меньше. А один из курумканцев за последние пять лет застрелил 125 зверей.

Как отметили в ведомстве, охота на волков требует немало времени и сил. Для поимки одного проехать придётся более 300 километров.

Размер вознаграждения – 8 000 рублей, но в некоторых районах, в частности – Курумканском, Окинском, Баргузинском и Еравнинском – есть дополнительные выплаты. Они колеблются от 5 до 10 тысяч. Всего в 2023-ем в регионе насчитывалось 2 323 волка. 
волки природа охота Бурприроднадзор

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