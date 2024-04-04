В республике продолжается охота на серых хищников
С начала года в Курумканском районе отстрелили 38 волков. Охотники предъявили для клеймения их шкуры. Это обязательное условие для выплат – согласно соответствующему постановлению правительства РБ, рассказали в Бурприроднадзоре.
В ушедшем 2023 году в муниципальном образовании добыли 78 серых хищников (в целом по республике – 700). Нападений на домашний скот стало заметно меньше. А один из курумканцев за последние пять лет застрелил 125 зверей.
Как отметили в ведомстве, охота на волков требует немало времени и сил. Для поимки одного проехать придётся более 300 километров.
Размер вознаграждения – 8 000 рублей, но в некоторых районах, в частности – Курумканском, Окинском, Баргузинском и Еравнинском – есть дополнительные выплаты. Они колеблются от 5 до 10 тысяч. Всего в 2023-ем в регионе насчитывалось 2 323 волка.
Житель Бурятии за пять лет застрелил 125 волков
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике продолжается охота на серых хищников
На неё согласна половина работающих горожан
Горожан призывают принести зубные щётки для переработки
В регионе резко испортится погода
Горожан также призываются выйти на уборку
Учреждение погрязло в долгах
Пожертвовать деньги на него могут все желающие
Их перечислят на день-два раньше
На свет появились четыре бычка и тёлочка
В столице республики их оказалось больше, чем в районах
Ребята с удовольствием изучают природу
Росгвардейцы провели для школьников день открытых дверей
В деле разбиралась прокуратура
Мужчину дважды остановили нетрезвым за рулём
На объекте катастрофически не хватает рабочих