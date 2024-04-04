Культурные учреждения Улан-Удэ присоединились к месячнику чистоты

В Улан-Удэ идёт месячник чистоты. Сегодня акцию поддержали сотрудники культурно-досугового центра «Заречный» и библиотеки №9 имени Владимира Липатова, сообщили в комитете по культуре.
Экологические десанты в рамках весеннего месячника продлятся до 30 апреля. Общегородской субботник (0+) состоится 20 апреля. В этот день запланировано более 200 экологических акций во всех трёх районах города.
Также 20 апреля, с 8:00 до 19:00 на полигоне в Вахмистрово будут бесплатно принимать мусор. Горожане смогут сдать ветки, ботву, стекло, пластик и другие отходы, кроме строительного мусора. Одно условие – принимать будут не более трёх кубометров мусора из одних рук.
- Уважаемые улан-удэнцы присоединяйтесь к субботникам. Давайте вместе сделаем наш город чище! – призвали в комитете.