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Прогулки по Улан-Удэ. Март 2024

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Тюльпаны, лужи, шашлыки, блины

Ёлка всё. Бывший «Прогресс» опять сменил вывеску. На «Арбате» внезапно иркутские дворники! Голуби упорно перекрашивают памятник Пушкину в белый цвет. Древний недострой у мемориала Победы дождался очереди на снос. Масленица в Этнографическом собрала невероятное количество празднующих.

- Кстати, седлать зелёные скульптуры в музее совсем не возбраняется. Они для этого и созданы, в общем-то. На этом фоне весьма странна надуманная «сакральность» зелёных коней на площади Советов, – заметил Сергей Тарасенко.

На Пушкина после таяния снегов получился великолепный пруд, постепенно превращающийся в сад камней. В парке «Радуга» на ПВЗ началась масштабная реконструкция. Хочется верить, что после неё сохранятся хотя бы некоторые из легендарных мозаичных фигур.


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