К акции присоединятся библиотеки Бурятии
20 апреля по всей стране пройдёт всероссийская акция «Библионочь». В Год семьи она состоится под девизом «Читаем всей семьёй». К акции в Улан-Удэ присоединятся в национальной библиотеке Республики Бурятия. Хедлайнером «Библионочи» станет Марина Кадетова, главный редактор московского издательства
Для гостей акции будут проходить события на всех этажах библиотеки. Для любознательных детей и взрослых — квизы и квесты с призами, для компаний — театральный конкурс и много музыки, для книголюбов — экскурсия по закрытым фондам книгохранения и мастер-класс по созданию миниатюрной книги. Подробная программа будет опубликована позже на сайте и в социальных сетях нацбиблиотеки РБ.
«Библионочь» пройдёт в России уже в 13-й раз. Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи, культурные центры и другие учреждения культуры по всей стране представят специальные программы: творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки и другие тематические мероприятия.
Возрастное ограничение: 6+.
На Улан-Удэ опустится «библиотечная ночь»
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