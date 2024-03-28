28 марта

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«Верните дядю Славу»: В Бурятии сельчане «отвоевали» любимого частного перевозчика

«Верните дядю Славу»: В Бурятии сельчане «отвоевали» любимого частного перевозчика
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Муниципальный маршрут оказался не по душе местным жителям

26 марта в Селенгинском районе Бурятии утвердили тарифы на проезд на муниципальных маршрутах. Ввели такой маршрут и для жителей села Гусиное Озеро. Цена проезда – 250 рублей за 52 км. Однако сельчане не оценили нововведение и попросили вернуть им привычного частного перевозчика. Дискуссия развернулась в местном Viber-чате.

По новому маршруту муниципальный автобус отправляется в село с Центрального рынка в Гусиноозёрске. Ранее же на маршрутку садились возле «Абсолюта».

По словам местных жителей, теперь автобус делает всего одну остановку в Гусиноозёрске, а в посёлке останавливается только там, где есть остановочные карманы. Время отправления нового автобуса также оказалось не по душе сельчанам. Кроме того, детских тарифов не предусмотрено. Ранее же все эти нюансы сельчане решали с частным перевозчиком в индивидуальном порядке.

Вот так жители отреагировали на новые условия проезда:

«До сегодняшнего дня ездили от «Абсолюта», и всех всё устраивало. Без дяди Славы будет туговато»,
«Как всегда, всё для народа»,
«Не имеют права брать оплату за детей 100 процентов, наглость»,
«Люди чаще станут ездить с частниками»,
«Сегодня ездила с новым водителем, ни мимо Пенсионного, ни по площади мы даже не ехали. Это очень неудобно!».

В ходе дискуссии сельчане активно просили вернуть на прежний маршрут их полюбившегося частного перевозчика. Для этого они запустили онлайн-голосование. Результат оказался практически единогласным – 99% жителей проголосовали «за».

«Вячеслав Найданович стал для всех «палочкой-выручалочкой». Многие просят подвести до больницы, на автовокзал и т.д. Никогда не откажет, и решение должны принимать жители села»,

«Нужно вернуть на маршрут Вячеслава Найдановича»,

«А давайте все дружно, всем селом попросим Вячеслава Найдановича ездить как обычно. И все дружно, не будем принципиально садиться в муниципалку. Кто за?» - писали сельчане.

Вскоре жители сообщили, что местные власти прислушались к ним и, действительно, вернули частного перевозчика. Сейчас он работает в прежнем режиме по старому расписанию.

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2023 года жители села Гусиное озеро поздравили своего тогда ещё единственного водителя с профессиональным праздником. За труд его отблагодарили благодарственным письмом от жителей и минимойкой для чистки автомобиля.

- Этот маршрутный автобус для большинства является главным связующим звеном в повседневной жизни, - поясняли жители.


автобус общественный транспорт

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