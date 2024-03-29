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В Бурятии местами небольшой снег

В Бурятии местами небольшой снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Кое-где воздух прогреется до семи градусов тепла

По данным Бурятского гидрометцентра, 29 марта, по юго-западу и южному Прибайкалью республики местами небольшой снег, по остальной территории без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 15 м/с. Температура днём 0,-5, местами +2,+7, по северной половине -6,-11.

В Улан-Удэ без осадков. Днём 0, -2, ветер северо-западный с порывами до 14 м/с.

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