В Бурятии местами небольшой снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Кое-где воздух прогреется до семи градусов тепла



По данным Бурятского гидрометцентра, 29 марта, по юго-западу и южному Прибайкалью республики местами небольшой снег, по остальной территории без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 15 м/с. Температура днём 0,-5, местами +2,+7, по северной половине -6,-11.



В Улан-Удэ без осадков. Днём 0, -2, ветер северо-западный с порывами до 14 м/с.



