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В Улан-Удэ началась весенняя проверка пожарных гидрантов

В Улан-Удэ началась весенняя проверка пожарных гидрантов
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
Работы проводятся ежегодно

В Улан-Удэ проверяют работу пожарных гидрантов. Проверку прошли уже более 150 устройств, все они оказались технически исправны. Остальные должны проверить до 30 июня этого года, сообщили в МУП «Водоканал».

«Водоканал» традиционно весной проводит проверку пожарных гидрантов на работоспособность и достаточность водоотдачи. Такие мероприятия призваны повысить готовность систем и сооружений к приближающему пожароопасному периоду.

– Сложно «на глаз» выявить неисправность устройства. После прохождения зимнего периода часто выявляются повреждения гидрантов – коррозия, износ. С наступлением тёплой, устойчивой погоды службы и специалисты должны провести масштабную проверку всех устройств, – рассказал и.о. главного инженера МУП «Водоканал» Игорь Воробьев.

Несмотря на то, что показатель, вышедших из строя пожарных гидрантов, нулевой, аварийный запас устройств на предприятии создан в полном объёме.

Всего на балансе «Водоканала» числится порядка 1790 пожарных гидрантов.
пожароопасный период

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