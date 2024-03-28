В Улан-Удэ началась весенняя проверка пожарных гидрантов

Работы проводятся ежегодно



В Улан-Удэ проверяют работу пожарных гидрантов. Проверку прошли уже более 150 устройств, все они оказались технически исправны. Остальные должны проверить до 30 июня этого года, сообщили в МУП «Водоканал».



«Водоканал» традиционно весной проводит проверку пожарных гидрантов на работоспособность и достаточность водоотдачи. Такие мероприятия призваны повысить готовность систем и сооружений к приближающему пожароопасному периоду.



– Сложно «на глаз» выявить неисправность устройства. После прохождения зимнего периода часто выявляются повреждения гидрантов – коррозия, износ. С наступлением тёплой, устойчивой погоды службы и специалисты должны провести масштабную проверку всех устройств, – рассказал и.о. главного инженера МУП «Водоканал» Игорь Воробьев.



Несмотря на то, что показатель, вышедших из строя пожарных гидрантов, нулевой, аварийный запас устройств на предприятии создан в полном объёме.



Всего на балансе «Водоканала» числится порядка 1790 пожарных гидрантов.

