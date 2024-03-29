Лучшие поедут на «Алтаргану» в Монголию
В Бурятии состоится республиканский конкурс фольклорных коллективов «Буряад хүнэй нэгэ үдэр». Мероприятие проведут 25 апреля в колледже искусств имени П.И. Чайковского. Гала-концерт победителей отборочных туров конкурсов «Навстречу «Алтаргане» (6+) пройдёт 26 апреля в Бурятском академическом театре драмы им. Х. Намсараева.
В конкурсе могут принять участие фольклорные коллективы в составе не более 20 человек. Допускается участие в составе коллектива не более одного ребёнка. Фольклорные коллективы на конкурс представляют театрализованную программу с картинами жизни бурят, построенную на основе особенностей бытования местного аутентичного фольклора, реконструкцию фрагментов семейных и календарно-производственных обрядов, народных праздников, молодёжных игрищ. Программа обязательно должна включать в себя лучшие образцы устного, песенного народного творчества, танцевальный, инструментальный фольклор. Коллективам необходимо обратить особое внимание на костюмы, реквизит, которые должны соответствовать традиционным канонам соответствующего района и сюжету представления.
Лучшие коллективы награждаются дипломами лауреата конкурса, дипломами I, II, III степеней. Остальные коллективы награждаются дипломами за участие в конкурсе. Победитель конкурса будет включён в состав творческой делегации Бурятии для участия в международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана – 2024», который пройдёт в июле в Булганском аймаке Монголии.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 19 апреля направить заявку, сценарий действа и пакет документов на электронный адрес: onknrcnt@mail.ru с пометкой «Конкурс фольклорных коллективов «Буряад хүнэй нэгэ үдэр».
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии посоревнуются фольклорные коллективы
Общество, Фото:
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