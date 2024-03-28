В Бурятии назвали победителей межрегионального турнира по мини-футболу

Соревнования выиграла команда республиканского педагогического колледжа
В Улан-Удэ прошёл XXXI межрегиональный турнир по мини-футболу «Памяти воинов – афганцев», Соревнования были посвящены 35-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана и 79-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Как сообщили в министерстве спорта РБ, в турнире участие 27 сильнейших команд учащихся школ, техникумов, колледжей из Бурятии, а также Якутии и Тувы. Соревнования начались с минуты молчания в связи с терактом в Москве в «Крокус Сити».
По итогам спортивных баталий первое место завоевала команда педагогического колледжа (БРПК). Второе место выиграла команда информационного-экономического техникума (БРИЭТ). На третьем месте команда «Химки» школы №35. Команда «Загорск» 22-й школы награждена кубком «За волю к Победе».
Также специальными призами удостоены:
- «Лучший игрок» - Максим Широнов (БРПК);
- «Лучший вратарь» - Дмитрий Плисовский (БРПК);
- «Лучший нападающий» - Вадим Ефимов (БРИЭТ);
- «Лучший защитник» - Баирто Ж. («Химки» 35-й школы).
Фоторепортаж о турнире можно посмотреть здесь.
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Общество, Фото:
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