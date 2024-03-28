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Улан-удэнский актёр сыграл в новом комедийном сериале ТНТ

Улан-удэнский актёр сыграл в новом комедийном сериале ТНТ
Общество,  Фото:ТНТ
Одним из сценаристов стал ещё один представитель Бурятии

8 апреля на телеканале ТНТ состоится премьера сериала «Киберпапа» (возрастное ограничение 16+).

Над совместным проектом кинокомпании 1-2-3 Production и Monumental Vision работали создатели сериалов «Маньячелло» (16+), «Решала» (18+) и «Саня, газуй!» (16+). Режиссёром проекта выступил Эдуард Бордуков. В главных ролях: Александр Робак и Юлия Пересильд. Компанию им составит актёр Владимир Барташевич из Улан-Удэ, знакомый телезрителям по главной роли в сериале «Маньячелло», который шёл в эфире ТНТ в 2021 году.

Артист считает, что сериал «Киберпапа» - семейная комедийная драма, в которой есть место приключениям.

- Это сериал о любви, дружбе, конфликте детей и взрослых, о том, как взрослые меняются местами с детьми и наоборот. Это добрый, светлый и семейный проект. Думаю, что зрителю от сериала стоит ожидать «ламповости». Я играю коллегу главного героя по имени Толян, обычного, доброго, весёлого заводчанина. Я попытался сделать собирательный образ такого простого мужика-сварщика. Не знаю, насколько это получилось, это уже будет решать зритель. Возможно, что мой герой не понимает чего-то масштабного в этой жизни, но зато он очень хорошо знает, что такое дружба и взаимовыручка, - рассказал Владимир Барташевич.

В проекте также появится креативный продюсер и один из авторов сценария «Киберпапы» бурятский режиссёр и актёр Жаргал Бадмацыренов. В этой истории он играет коллегу главного героя, с которым работает на заводе.

- Чтобы разбавить суровый мужской коллектив, был внедрен забавный персонаж в моём исполнении. Съёмочный процесс был самым невероятным в моей жизни. Я впервые оказался на площадке с такими звездами, как Александр Робак, Юлия Пересильд и Владимир Барташевич. Для меня это был новый и совершенно фантастический опыт, - поделился Жаргал Бадмацыренов.

В центре сюжета сериала профессиональный сварщик Игнат (Александр Робак), которого из-за нелепого случая увольняют с завода. Поскольку его жена Марина (Юлия Пересильд) теряет все семейные сбережения в финансовой пирамиде, работяге приходится искать альтернативные источники заработка. Пасынок Саня (Тимофей Кочнев) предлагает отчиму участвовать в турнире по киберспорту с призом в два миллиона рублей.

Игнат вступает в команду, но не только ради денег, а чтобы наладить отношения с пасынком. Он знакомится с жизнью подростков изнутри, помогает решать проблемы и становится для них не просто «мемным» дядькой, а настоящим наставником, другом и киберпапой.

Создатели отмечают, что «Киберпапа» – по-спортивному драйвовая, но при этом пронизывающе душевная история об отношениях отцов и детей в современном мире. При этом сериал остается комедией, поэтому зрителей ждёт много юмора, построенного на контрасте разных миров: бедных и богатых, взрослых и подростков, профессиональных киберспортсменов и обычного сварщика.

- Молодость – это не возраст, это состояние души. И во многом наш сериал об этом. Главный герой Игнат – это же, по сути, взрослый дядька, который сумел разбудить в себе внутреннего ребёнка и вырваться из бесконечной гонки по маршруту «работа – дом». И благодаря этому у него начинается новая прикольная жизнь: со своими секретами, авантюрами, со своей командой, с яркими, юношескими эмоциями. И мы очень надеемся, что зрители тоже смогут почувствовать эти эмоции во время просмотра нашего сериала, - отмечает Жаргал Бадмацыренов.

Сериал включили в число самых ожидаемых проектов 2024 года после показа на фестивале «Пилот» в 2023 году.


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