Сезон клещей открыт
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии начался сезон клещей – первым укушенным стал ребёнок из Бичурского района.
Улан-удэнцам напомнили, что в случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в приёмное отделение филиала республиканской клинической инфекционной больницы по ул. Загородная, 56.
Сдать клеща на исследование на возбудителей клещевых инфекций можно в лаборатории:
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» по ул. Ключевская, 45б.
- Республиканской клинической инфекционной больницы по ул. Пирогова, 9а.
Самая лучшая и эффективная защита от клещевого энцефалита – вакцинация. Прививку можно делать в любое время года. Пройти вакцинацию можно в медицинских организациях по месту жительства.
В Улан-Удэ напомнили, куда сдавать клещей
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