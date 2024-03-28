В Африке монгольские военные создали модель бронетранспортёра

Общество, Фото: управление по ЧС Монголии

Для создания макета БТР им понадобилось два месяца



Монгольские миротворцы, проходящие службу в Южном Судане, создали памятную модель бронетранспортёра БТР-80. Это их основная боевая машина, на которой они выполняют свою миротворческую миссию.



Модель установили у въезда на военную базу монгольского батальона «МонБатт».



Как отметили в новостном агентстве «Монцамэ», все детали модели выполнены из железа. Старший прапорщик Т. Гантулга, прапорщик М. Ганзориг и старший прапорщик К. Даажамба работали над этой творческой работой в течение двух месяцев.

