Для создания макета БТР им понадобилось два месяца
Монгольские миротворцы, проходящие службу в Южном Судане, создали памятную модель бронетранспортёра БТР-80. Это их основная боевая машина, на которой они выполняют свою миротворческую миссию.
Модель установили у въезда на военную базу монгольского батальона «МонБатт».
Как отметили в новостном агентстве «Монцамэ», все детали модели выполнены из железа. Старший прапорщик Т. Гантулга, прапорщик М. Ганзориг и старший прапорщик К. Даажамба работали над этой творческой работой в течение двух месяцев.
В Африке монгольские военные создали модель бронетранспортёра
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