Улан-удэнская школа танцев завоевала Гран-при в Казани

Коллектив Baikal Idel поразил жюри своим мастерством



Танцевальный коллектив из Улан-Удэ Baikal Idel стал триумфатором VIII международного хореографического конкурса «Национальный танцевальный конгресс», завоевав Гран-при. Обычно грант делится между двумя-тремя победителями, но в этот раз 150 тысяч рублей в полном объёме присудили одному коллективу.



- И это ни у кого не вызвало ни одного вопроса, все коллективы признали, что это абсолютно заслуженная победа! – подчеркнули в культурном фонде «Алые паруса».



Конкурс проходил 15-17 марта в деревне Универсиады в Казани. В нём приняло участие 25 танцевальных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Ярославля, Самары, Челябинска и даже Цхинвала (город в Южной Осетии).



На суд жюри было представлено более 120 хореографических номеров.



78 юных танцоров от 8 до 13 лет привезли на конкурс 12 номеров - больше, чем любой другой коллектив. Ребята из школы танца Татьяны Валиевой Baikal Idel исполнили бурятские танцы «Хатарья» и «Табан хурган», алтайский танец «Кыйра буулары», татарский танец «Задорные сапожки», а также яркие эстрадные и современные номера, к примеру, полный лирики «Белой акации…» под композицию Анны Герман, или зажигательный «Утренник в саду», во время которого члены жюри хохотали до слёз.



Все представленные номера получили дипломы лауреатов 1 степени, а по итогам конкурса улан-удэнские танцоры завоевали Гран-при.



- Все коллективы признали, что это абсолютно заслуженная победа. Жюри отметило высокий профессионализм и артистизм наших танцоров, творческое разнообразие номеров, невероятную красоту костюмов и самобытность коллектива, которая выделяла его с первого дня конкурса, - поделились с «Байкал-Daily» родители юных танцоров.



Как абсолютный победитель «Национального танцевального конгресса-2024», школа танца Baikal Idel получила приглашение на закрытый грантовый конкурс «Кубок победителей» среди лучших коллективов 2023-2024 года с призовым фондом 1 000 000 рублей.

