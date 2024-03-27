В Улан-Удэ стартовало благоустройство парка «Мемориал Победы»

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Строители начали рыть котлован для обустройства фундамента амфитеатра



В столице Бурятии приступили к благоустройству парка «Мемориал Победы». Подрядная организация начала рытье котлована для обустройства фундамента амфитеатра. Параллельно ведутся работы по сносу недостроенного здания, расположенного на этой территории.



– Благоустройство общественной территории разделено на два этапа. Первый этап предполагает обустройство правой стороны парка в 2024 году, а второй – левой в 2025. На территории парка в этом году планируется строительство пруда и мостика через него, создание тропиночной сети - пешеходных дорожек с тремя видами тротуарного покрытия. Кроме того, будут установлены 57 светильников, система видеонаблюдения, водополив, – рассказал Дмитрий Ларченко, начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства.



Как сообщили в управление по информационной политике Улан-Удэ, в 2023 году в ходе рейтингового голосования горожане отдали значительное количество голосов за обновление территории парка «Мемориал Победы». Проект благоустройства предполагает использование существующего ландшафта. Здесь установят новые малые архитектурные формы, чтобы было удобно для всех возрастных групп, посещающих парк. С правой стороны парка обустроят пруд с мостиком, амфитеатр и ротонду для проведения различных мероприятий. С левой – построят смотровую площадку «Парящий мост», установят стелу «Город трудовой доблести». Также обустроят детскую площадку, а рядом с парковкой будет зона для фуд-траков. Помимо этого, здесь проведут дополнительное озеленение территории, установят новое освещение и систему видеонаблюдения.



