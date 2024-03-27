В Чите стартовал международный конкурс народных инструментов

В мероприятии принимают участие музыканты из Бурятии



26 марта в столице Забайкалья открылся восьмой международный конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов имени Николая Будашкина. Он начался концертом в краевой филармонии.



Поучаствовать в нём приехали 86 творческих коллективов и почти 1,2 тысячи участников из школ искусств Беларуси, Красноярска, Новосибирской области, Бурятии, городов Нальчик, Курск и многих других.



На протяжении пяти дней, до 30 марта, участников ждут мастер-классы, а также концерты, которые бесплатно могут посетить все желающие. Завершится конкурс 30 марта выступлением участников ансамблей в краевом драматическом театре. Во время него наградят победителей, пишет портал «Культура 75».



Возрастное ограничение: 6+.

