В мероприятии принимают участие музыканты из Бурятии
26 марта в столице Забайкалья открылся восьмой международный конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов имени Николая Будашкина. Он начался концертом в краевой филармонии.
Поучаствовать в нём приехали 86 творческих коллективов и почти 1,2 тысячи участников из школ искусств Беларуси, Красноярска, Новосибирской области, Бурятии, городов Нальчик, Курск и многих других.
На протяжении пяти дней, до 30 марта, участников ждут мастер-классы, а также концерты, которые бесплатно могут посетить все желающие. Завершится конкурс 30 марта выступлением участников ансамблей в краевом драматическом театре. Во время него наградят победителей, пишет портал «Культура 75».
Возрастное ограничение: 6+.
В Чите стартовал международный конкурс народных инструментов
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