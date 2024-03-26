В Бурятии создали медицинские чаты для пациентов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Пациенты могут пожаловаться на качество услуг



У жителей Бурятии появилась возможность воспользоваться прямым каналом коммуникации с медорганизациями. Республика присоединилась к федеральному проекте «ЗдравКонтроль».



Проект родился в Подмосковье в 2020 году, и организаторы его назвали «медицинский must have». На сегодня работает 250 медчатов в 50 регионах России.



Благодаря проекту хотят повысить доступность государственной медицинской помощи для населения. В мессенджере Telegram созданы специальные медчаты. Жители могут сообщать о всех проблемах при получении медицинской помощи, а также получать компетентные ответы от представителей медорганизаций в течение двух часов.



Основные вопросы, которые жители смогут решить благодаря медчатам, — это нарушение предельных сроков ожидания медпомощи, проблемы записи к врачу, вызова врача на дом, получения льготных лекарств, навязывания платных услуг, нарушение этики и деонтологии, отсутствие маршрутизации пациента и др.



Отметим, в чатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарств, наличию лекарств в аптеках, работе скорой медицинской помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановке диагноза.



В Бурятии создано три медчата:



1️. «Улан-Удэ Октябрьский. Здоровье» https://t.me/+S7Vd4c8CT1A0MGQy (все медорганизации Октябрьского района Улан-Удэ)



2️. «Улан-Удэ Советский. Здоровье» https://t.me/+v6usfCPPR4AyZjM6

(все медорганизации Советского и Железнодорожного районов города Улан-Удэ)



3️. «Бурятия. Здоровье» (https://t.me/+TqedjN_N-cUxYzUy) (все медорганизации, кроме тех, что территориально находятся в Улан-Удэ)



Написать обращение в медчаты можно ежедневно с 8:00 до 20:00, с понедельника по субботу.



