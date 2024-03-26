Зинаида Рудакова в войну работала военным картографом
В Чите сто лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Зинаиде Ивановне Рудаковой. Женщину поздравили представители администрации Центрального района, депутаты законодательного собрания Забайкальского края и думы городского округа «Город Чита». В день рождения ветерану вручили поздравительную открытку с подписью президента России и губернатора Забайкалья.
По информации администрации Читы, до войны Зинаида Ивановна работала воспитательницей в детском саду, а в 1942 году, окончив курсы связистов, вступила в ряды Советской Армии и устроилась на работу в Читинскую военно-картографическую часть №922. Здесь Зинаида Ивановна работала чертёжником-картографом в звании младшего сержанта тыла.
- Мы тогда жили на работе, делали ночные полётные карты на фронт для военных лётчиков, — вспоминает ветеран.
Зинаида Ивановна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края со ссылкой на информацию администрации Центрального района Читы.
В Чите столетие отметила ветеран Великой Отечественной
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