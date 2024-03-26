Это коснётся жителей двух кварталов
26 марта в нескольких микрорайонах Октябрьского района Улан-Удэ отключат горячее водоснабжение.
По сообщению администрации района, с 10:00 до 14:00 не будет горячей воды у жителей 46-го и 47-го квартала столицы Бурятии. Причина отключения не называется.
В сороковых кварталах Улан-Удэ не будет горячей воды
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