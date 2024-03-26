26 марта

25 марта

Популярное

В сороковых кварталах Улан-Удэ не будет горячей воды

В сороковых кварталах Улан-Удэ не будет горячей воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это коснётся жителей двух кварталов

26 марта в нескольких микрорайонах Октябрьского района Улан-Удэ отключат горячее водоснабжение.

По сообщению администрации района, с 10:00 до 14:00 не будет горячей воды у жителей 46-го и 47-го квартала столицы Бурятии. Причина отключения не называется.
Улан-Удэ отключение воды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии лишилась «Тойоты Ипсум» из-за пьяной езды
Жительница Бурятии лишилась «Тойоты Ипсум» из-за пьяной езды
Общество, 26.03.2024
Также она отправится на общественно полезные работы
В сороковых кварталах Улан-Удэ не будет горячей воды
В сороковых кварталах Улан-Удэ не будет горячей воды
Общество, 26.03.2024
Это коснётся жителей двух кварталов
В Октябрьском районе отключат электричество
В Октябрьском районе отключат электричество
Общество, 26.03.2024
Света не будет в Светлом, Забайкальском и на Ключевской
Бурятия присоединилась к акции скорби «Журавли»
Бурятия присоединилась к акции скорби «Журавли»
Общество, 26.03.2024
На площади Советов устроили световую проекцию с белыми журавлями. ВИДЕО
В Улан-Удэ нерадивых владельцев скота оштрафовали на 200 тысяч
В Улан-Удэ нерадивых владельцев скота оштрафовали на 200 тысяч
Общество, 26.03.2024
Составлено почти полсотни протоколов за нарушение правил выпаса 
В отдалённых микрорайонах Улан-Удэ не будет света
В отдалённых микрорайонах Улан-Удэ не будет света
Общество, 26.03.2024
Электричество отключат в Загорске и Восточном
Студенты двух стран проведут акцию на высшей точке Бурятии
Студенты двух стран проведут акцию на высшей точке Бурятии
Общество, 26.03.2024
Учащиеся из России и Монголии установят государственные флаги на вершине Мунку-Сардык
В Бурятии сохранится тёплая погода
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, 26.03.2024
В республике до +13 градусов 
Окинский район Бурятии вновь примет горный фестиваль
Окинский район Бурятии вновь примет горный фестиваль
Общество, 25.03.2024
Участники мероприятия поднимутся на гору Мунку-Сардык
В заповеднике Забайкалья уменьшилась численность многих пушных видов
В заповеднике Забайкалья уменьшилась численность многих пушных видов
Общество, 25.03.2024
Подсчёты сделаны по результатам зимних маршрутных учётов
В Бурятии определят лучшего учителя
В Бурятии определят лучшего учителя
Общество, 25.03.2024
Дан старт конкурса на присуждение премии за достижения в профессиональной деятельности
В Бурятии выявили лучший студенческий спортклуб
В Бурятии выявили лучший студенческий спортклуб
Общество, 25.03.2024
В Улан-Удэ состоялся региональный клубный турнир
Стрелки Бурятии успешно выступили на этапе кубка России
Стрелки Бурятии успешно выступили на этапе кубка России
Общество, 25.03.2024
Спортсмены завоевали 14 призовых мест соревнований
В Бурятии стартует строительство ряда крупных объектов
В Бурятии стартует строительство ряда крупных объектов
Общество, 25.03.2024
Часть проектов планируется завершить к концу следующего года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^